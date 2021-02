Stasera Barcellona-PSG, due big ferme sul mercato. L'unica novità è l'allenatore ospite

vedi letture

Torna la Champions League, tornano le grandi sfide. Stasera si affronteranno due delle big del calcio europeo, un match molto sentito per mille motivi: dal famoso precedente del 2017 al recente caso-Messi, la partita sarà sicuramente emozionante e offrirà tanti spunti. Le due società non hanno effettuato movimenti in entrata nell'ultima finestra di mercato, quindi le liste sono rimaste praticamente immutate. I catalani perdono Carles Alena, ceduto al Getafe, mentre i parigini escludono i giovani Fadiga, Kapo e Ruiz-Atil. Il cambio più grande c'è stato in panchina, dove Mauricio Pochettino è pronto all'esordio anche in Champions.