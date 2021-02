Stasera Lipsia-Liverpool, il mercato in soccorso dei Reds. Nagelsmann aspetta Szoboszlai

vedi letture

Torna la Champions League, tornano le grandi sfide. Stasera, sul neutro di Budapest, si affronteranno Lipsia e Liverpool: una sfida ricca di fascino, tra due delle più belle realtà del calcio europeo. I tedeschi vogliono ripetere l'exploit della passata edizione, quando giunsero fino alla semifinale. I Reds cercano riscatto in campo europeo dopo i recenti disastri in campionato, causati anche dall'incredibile ecatombe di difensori. Per questo motivo, la dirigenza è corsa ai riparti e nelle ultime ore del mercato invernale ha acquistato Ozan Kabak e Ben Davies. Rispetto alla fase a gironi, Klopp non potrà disporre di Matip (fuori lista) e Takumi Minamino, ceduto in prestito al Southampton. La Red Bull invece ha effettuato un trasferimento interno, spostando il talento ungherese Dominik Szoboszlai, che ha lasciato Salisburgo per raggiungere la squadra di Nagelsmann. Sarà lui la novità per il prosieguo della competizione, anche se è infortunato e salterà l'ottavo di andata.