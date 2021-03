Svizzera, il Corriere del Ticino assolve Freuler e loda Ricardo Rodriguez

La Svizzera, inserita nello stesso girone dell'Italia, ha avuto la meglio sulla Bulgaria, annientata in soli 13' con tre reti. Nella ripresa Despodov accorcia le distanze ma non basta. Il Corriere del Ticino promuove i due "italiani" in campo. Voto 4 su 6 per Remo Freuler: "Nel primo tempo un paio di recuperi gagliardi e il fraseggio che fa nascere il 3-0 di Shaqiri. Purtroppo macchia la sua prestazione con il passaggio inguardabile che manda in gol la Bulgaria". Mezzo voto in più per Ricardo Rodriguez: "Più che terzo uomo della difesa, nei primi 20 minuti sembra un laterale offensivo. Un assist e poi tanta esperienza".