Tadic ispira l'Ajax: dal 2018 solo Mbappé ha più assist nelle coppe europee

Decisivo nella vittoria dell’Ajax sul Lille, Dusan Tadic si conferma grande uomo assist per gli olandesi. Dal suo arrivo, nel 2018, ha messo a referto undici assist nelle coppe europee: come evidenzia Opta, soltanto Mbappé nello stesso periodo (13) ha fatto meglio. Per i lancieri, si tratta della prima doppia vittoria (sia andata che ritorno) in una competizione europea dal 2015.

11 - Since joining @AFCAjax in 2018, Dusan Tadic has provided 11 assists in European cup competitions, only Kylian Mbappé (13) has recorded more over that period. Fulcrum. pic.twitter.com/7E9MQo5v64

