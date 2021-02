Taglio non consentito per Joelinton. Giocatore multato, il barbiere si difende ma è recidivo

L'attaccante del Newcastle, Joelinton, ha condiviso su Instagram una foto con il famoso barbiere Tom Baxter e pagherà una multa di 200 sterline per aver infranto le regole stabilite dal governo durante la pandemia. Baxter ha ammesso di aver tagliato i capelli a diversi calciatori durante l'attuale blocco: "Non avrei dovuto farlo, ma stavo cercando di sbarcare il lunario". Pensava però che il taglio di Joelinton fosse consentito perché necessario per un servizio fotografico. "Le star della TV possono farsi i capelli e truccarsi", ha dichiarato. Era già stato denunciato due volte negli scorsi mesi, sempre per aver esercitato la sua professione in un momento in cui non era consentito.