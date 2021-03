Tegola per il Borussia Dortmund alla vigilia del Klassiker: tre assenze pesantissime

Pessime notizie per Edin Terzic. Il Borussia Dortmund dovrà rinunciare a tre elementi importantissimi nella sfida di domani contro il Bayern Monaco: Jadon Sancho, Raphael Guerreiro e Giovanni Reyna non sono partiti per la Baviera e salteranno quindi il Klassiker. Il terzino sinistro era stato sostituito durante i quarti di finale di Coppa dopo appena 5' a causa di un problema al polpaccio, mentre l'inglese era uscito al 68', subito dopo aver segnato il gol decisivo, a causa di un fastidio alla coscia. Anche l'americano non ci sarà, ma non sono state fornite spiegazioni in merito.