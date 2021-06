Terremoto diritti tv francesi. L'Equipe: "La Ligue 1 su Amazon. Canal+ protesta"

"La Ligue 1 su Amazon" scrive L'Equipe nel taglio basso della sua prima pagina in riferimento al terremoto sui diritti televisivi legati alla Ligue 1 che sono stati assegnati di recente. Sulla piattaforma Amazon Prime ci sarà tutta la competizione francese. Non si è fatta attendere la contrarietà di Canal+ che ha annunciato che smetterà di diffondere le partite del campionato 20212022 per protestare contro la decisione della Lega Calcio francese LFP di aver scelto l'offerta di Amazon sui diritti tv. Canal+ e Amazon dovrebbero spartirsi i match di Ligue 1 fino al 2024, per un totale annuale di 663 milioni di euro a carico dei due gruppi.