Tielemans verso il rinnovo con il Leicester. Sarà uno dei giocatori più pagati delle Foxes

Youri Tielemans è in trattativa per il rinnovo del contratto con il Leicester. Secondo il Daily Mail, il centrocampista belga potrebbe diventare uno dei giocatori più pagati all'interno del club. L'ex Anderlecht ha un accordo con le Foxes in scadenza nell'estate del 2023; il Leicester dovrebbe presentare un'offerta da circa 100.000 sterline a settimana, come ricompensa per le il suo ottimo rendimento, pareggiando così l'ingaggio di James Maddison, che ha firmato in estate il nuovo contratto.