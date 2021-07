Tifoso centenario annota tutti i suoi gol, la sorpresa di Messi: gli manda un videomessaggio

Lionel Messi ha inviato un videomessaggio a un tifoso molto speciale. Sui social sta spopolando il bel gesto dell'argentino, che ha voluto ringraziare Hernán Mastrangelo, un uomo di 100 anni che da diverso tempo ha preso l'abitudine di segnare su un'agenda tutti i gol segnati dal fuoriclasse.

"È Messi, ti ha mandato un saluto", gli ha detto commosso suo nipote, Julián, che ha reso virali proprio quel taccuino in cui Hernán continua a riportare i record e il saluto del Diez: "Mi è venuta in mente la tua storia, mi sembra una follia. Io non salvo i miei gol in quel modo, ed è per questo che volevo mandarti un forte abbraccio e ringraziarti per quello che fai", sono state le parole di Messi all'anziano, che domenica scorsa, il giorno dopo il trionfo dell'Albiceleste in Copa America, ha festeggiato il secolo di vita.

Incredulo e commosso per il regalo di suo nipote, Hernán è riuscito solo a rispondere "Caro Leo, è stata una grande sorpresa. Grazie per questo e per quello che stai facendo, grazie per questo regalo. Ti ringrazio di cuore, ti ho sempre seguito e ti seguirò fino alla fine".