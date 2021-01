tmw Falco alla Stella Rossa, i dettagli dell'accordo: per il giocatore contratto fino al 2023

Un milione di euro, più 300mila euro di bonus in caso di qualificazione della Stella Rossa di Belgrado alla prossima Champions League. E' la cifra pagata dal club serbo allenato da Dejan Stankovic per sbloccare la trattativa per l'acquisto dal Lecce di Filippo Falco, da oggi nuovo calciatore della capolista del campionato serbo.

Per Falco contratto di due anni e mezzo, da circa 500mila euro a stagione.