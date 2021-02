tmw Lovro Majer resta alla Dinamo Zagabria: rifiutata un'offerta da 15 milioni dell'OM

L'offerta era di quelle importanti, 15 milioni di euro. Che era un po' la richiesta della Dinamo Zagabria quando nel corso del mese di gennaio a bussare alla porta del club croato fu la Fiorentina.

L'Olympique Marsiglia negli ultimi giorni ha messo sul piatto un'offerta da 15 milioni di euro per Lovro Majer, uno dei più importanti talenti del calcio croato, e aveva raggiunto l'accordo col giocatore per ciò che riguarda l'ingaggio. Nell'ultimo giorno di mercato la Dinamo, però, ha rifiutato l'offerta, non se l'è sentita di cedere il suo giocatore migliore anche perché a febbraio ripartirà l'Europa League e la squadra di Zagabria è ancora in corsa.

Discorso rimandato, quindi, alla prossima estate.