TMW - Onana squalificato per doping: Ajax e giocatore confidano nel dimezzamento della pena

Onana squalificato per doping: Ajax e giocatore confidano nel dimezzamento della pena

L'Ajax confida in una sensibile riduzione della squalifica per doping del suo portiere André Onana. Secondo quanto raccolto da TMW, i lancieri (e l'entourage del classe '96) sperano infatti di veder accolto quanto prima il loro ricorso al CAS con un netto "sconto" sulla punizione inflitta dalla UEFA al nazionale camerunese.

Da 12 a 6 mesi, almeno: gli avvocati del club olandese sono al lavoro e hanno totale fiducia nel dimezzamento della pena. Uno scenario roseo, se la tanto auspicata riduzione della pena dovesse effettivamente arrivare, che aprirebbe le porte del mercato estivo all'ex Barcellona, ormai da mesi nel mirino del Borussia Dortmund per blindare la porta a partire dalla prossima stagione.

Sensazioni positive che filtrano tanto dall'Ajax (il dg Van de Sar ieri ha ammesso di credere ciecamente alla versione del suo tesserato e di esser disposto a mettere la mano sul fuoco per lui) quanto dall'ambiente più vicino a Onana, col farmaco in questione che consisterebbe in un farmaco dalle qualità diuretiche e non in una sostanza dopante. Questa la tesi della difesa.