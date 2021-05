tmw Pochettino il preferito, ma il Tottenham studia le alternative: proposto Rebrov

In attesa di conoscere la decisione di Mauricio Pochettino, che potrebbe restare al PSG nonostante i rumors sul suo conto e un possibile inserimento anche del Real Madrid, il Tottenham valuta soluzioni alternative per la panchina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, agli Spurs sarebbe stato proposto Serhiy Rebrov, tecnico del Ferencváros che ha riportato in Champions dopo 25. Dopo cinque campionati vinti tra Ucraina e Ungheria, per l'ex "gemello" di Andriy Shevchenko potrebbero aprirsi le porte della Premier League, dove ha giocato con le maglie del West Ham e proprio del Tottenham.