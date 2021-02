tmw Un portiere italiano per il Sabadell, arriva Gilli

Negli ultimi minuti di mercato c'è stato tempo anche per il passaggio di Vittorio Gilli (23) al Sabadell, Segunda Division spagnola. Ex di Borgosesia e Gozzano, Gilli quest'anno ha difeso i pali della Puteolana in serie D. Accordo sino a fine anno con opzione per ulteriori due stagioni.