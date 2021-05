tmw Vitoria Guimaraes, Quaresma spinge per l’addio. La situazione

vedi letture

Ricardo Quaresma il Vitoria Guimaraes, parti verso l’addio. L’ex Inter spinge per cambiare aria con il termine della stagione. Alla base della sua volontà la gestione approssimativa del club durante questa annata. Quattro allenatori in un anno e la mancata qualificazione in Europa, quanto basta per dire addio. Quaresma prepara le valigie, pronto per una nuova avventura, perché la voglia di giocare non gli manca. Italia e Spagna tra le destinazioni più gradite, si accende il mercato attorno a Ricardo Quaresma...