Tottenham, anche Zidane entra nella corsa per la panchina degli Spurs

Secondo quanto riportato dal Daily Telegraph il Tottenham starebbe pensando a Zinedine Zidane per la panhcina. Il tecnico francese, dopo aver rassegnato le dimissioni dalla guida del Real Madrid, non intende prendersi un anno sabbatico ed è subito pronto a tornare in pista. Con la panchina della Juventus affidata a Massimiliano Allegri, Zizou diventa un candidato forte per gli Spurs, oltre ad Antonio Conte e Mauricio Pochettino.