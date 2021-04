Tottenham, avanti con Mourinho anche dopo la fine della stagione: l'esonero costerebbe troppo

Niente cambio alla guida del Tottenham e non per motivi di merito. José Mourinho, tecnico degli Spurs, è finito più volte sul banco degli imputati per la stagione altalenante dei londinesi, con i tifosi che in più occasione avevano chiesto il suo esonero poi mai verificatosi. E non avverrà nemmeno al termine della stagione perché secondo il Daily Express, il presidente del club Daniel Levy non lo licenzierà a causa degli enormi costi che questa decisione significherebbe per le casse societarie.