Tottenham, Lloris: "Dobbiamo prenderci la responsabilità dell'esonero di Mourinho"

Hugo Lloris, capitano del Tottenham, prende posizione dopo l'esonero avvenuto nella giornata di lunedì di José Mourinho. Dopodomani gli Spurs giocheranno la finale di Carabao Cup contro il Manchester City: "Dovremmo assumerci la responsabilità come giocatori per il licenziamento di Jose? Sì, naturalmente. La situazione non cambia il mio rispetto per José. È un grande uomo di calcio. Lo ha dimostrato in passato e di sicuro lo dimostrerà in futuro. Mi dispiace solo che non abbia lavorato come avremmo volito agli Spurs. Ovviamente dobbiamo le responsabilità vanno suddivise tra tutti. In particolar modo noi giocatori, perché siamo gli attori principali".