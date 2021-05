Tottenham, Mason furioso con il VAR: "Sono sconvolto, il gol di Kane era regolare"

vedi letture

Intervenuto ai microfoni di BBC Sport, il tecnico del Tottenham Ryan Mason ha così commentato la sconfitta in trasferta col Leeds.

Sulla partita e sul gol annullato a Kane:

"Sull'1-1 abbiamo preso un fuorigioco che mi ha sconvolto, non credo fosse corretto. La gente non capisce come il momentum influisca sul calcio e su come certe decisioni abbiano effetto. Credo abbiano sbagliato".

Ancora sul fuorigioco fischiato a Kane:

"L'ho visto una, due, dieci volte. Per me non è fuorigioco. Sull'1-1, eravamo in un gran momento. Credo abbiano proprio commesso un errore".