Tottenham, Mourinho crede nella Champions: "Oltre 20 punti a disposizione. Tutto è aperto"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Everton, il tecnico del Tottenham José Mourinho si mostra ottimista nella corsa a un posto in Champions League: "Siamo vicini l'uno con l'altro ma circondati da altre squadre. Ci sono ancora oltre 20 punti a disposizione, la lotta è ancora aperta. Anche se è uno scontro diretto non penso che tutto verrà deciso da questa partita, certamente chi vince andrà in una posizione di vantaggio". Dopo 31 giornate di campionato, gli Spurs sono settimi in classifica a cinque lunghezze dal quarto posto, occupato dal West Ham. L'Everton ottavo, un punto dietro i londinesi ma con una partita da recuperare.