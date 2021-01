Tottenham, Mourinho: "La partita è stata sempre sotto controllo. Molto felice per la finale"

Con la vittoria sul Brentford, squadra di seconda divisione che aveva finora eliminato ben 4 compagini di Premier League nel suo percorso di Carabao Cup, il Tottenham di Jose Mourinho conquista il passaggio in finale, dove troverà una delle due squadre di Manchester. Al termine della gara il tecnico portoghese ha commentato a Sky Sport la semifinale vinta:

"È una vittoria che ci porta alla finale. Probabilmente, ma spero di no, sarà una finale con Wembley vuoto, ma ovviamente sono molto felice. Abbiamo già giocato derby di Londra, ma questa è la partita che ci ha portato in finale."

L'ultimo atto della Coppa di Lega è in programma ad aprile.

"La finale la terremo in tasca per i prossimi tre mesi, dovremo attendere per giocarla, quindi dobbiamo concentrarci su quello che ci aspetta nel frattempo. Abbiamo la FA Cup, la Premier League, l'Europa League, quindi dimentichiamoci per ora della finale. Ma quando arriverà aprile dovremo essere pronti e lottare per il trofeo."

Sulla prestazione messa in campo contro il Brentford:

"La partita è stata sempre sotto controllo, loro hanno segnato ma in fuorigioco. Quando il pallone va in aria non puoi fare pressing, devi solo cercare di fare tue le prime e le seconde palle. C'è stata una percussione sul lato destro e Davinson Sanchez è stato bravo a non toccare l'avversario. Non abbiamo giocato alla grande, a volte abbiamo fatto scelte sbagliate o concesso un tocco in più, non con quel controllo morbido che ti permette di giocare veloce ma abbiamo tenuto in mano la partita contro una squadra che probabilmente sarà in Premier League il prossimo anno. L'episodio dell'espulsione? Non l'ho visto, ho visto solo la ferita di Hojbjerg ma a parte questo non ho avuto il tempo di vedere l'azione".