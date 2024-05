Ufficiale Tottenham, rinnova il secondo portiere Austin: contratto fino al 2029

Dall’Academy alla prima squadra. Prosegue la favola di Brandon Austin, estremo difensore del Tottenham. Il portiere degli Spurs infatti ha rinnovato oggi il suo contratto con la formazione londinese fino al 2029. Un bel traguardo per il ragazzo che prosegue la sua avventura nel club dove è cresciuto e si è formato fino a diventare il secondo di Guglielmo Vicario. Nelle ultime 18 sfide di Premier League infatti, Austin ha ricoperto il ruolo di dodicesimo e nelle prossime stagioni continuerà in questo ruolo.

Questo il comunicato diramato dal club: "Siamo lieti di annunciare che Brandon Austin ha firmato un nuovo contratto con il Club, che durerà fino al 2029. Il portiere natio di Brandon, che ora ha 25 anni, è cresciuto attraverso il nostro sistema Academy prima di diventare un elemento della prima squadra. Nominato come sostituto nelle ultime 14 partite della stagione appena conclusa, è stato in panchina per un totale di 18 volte in Premier League la scorsa stagione. Avendo precedentemente trascorso del tempo in prestito alla squadra danese del Viborg FF e all'Orlando City nella MLS, l'azione più recente di Brandon è arrivata come portiere titolare nella nostra partita di fine stagione contro il Newcastle United a Melbourne, in Australia".