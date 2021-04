Tuchel esalta Guardiola alla vigilia di Chelsea-Man City: "Ogni sua partita una lezione per me"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di FA Cup contro il Manchester City, mister Thomas Tuchel ha riservato parole al miele nei confronti del suo prossimo avversario Pep Guardiola: "Guardiola ha esercitato una forte influenza su di me, quando allenava il Barcellona e non avevo modo di conoscerlo personalmente guardavo ogni sua partita. Ero molto colpito dal modo in cui rendeva possibile il successo, dallo stile di gioco offensivo e di possesso palla che avevano i ragazzi cresciuti nelle giovanili blaugrana. La cosa più impressionante era la loro mentalità, il modo in cui difendevano in fase di non possesso. Ho imparato molto guardando giocare il Barça di Guardiola, allora ero nel settore giovanile del Mainz e ogni sua partita era una lezione per me. Poi abbiamo giocato contro ma non è stato sempre un piacere (ride, ndr)... Arrivato a un certo livello, è stato comunque davvero bello affrontarlo, lottando sempre per il massimo", le dichiarazioni dell'attuale tecnico del Chelsea.

