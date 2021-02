Tuchel orgoglioso del Chelsea: "Vittoria meritata. Giroud sembra un ventenne, lavora al top"

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato a BT Sport dopo la splendida vittoria ottenuta in "casa" dell'Atletico Madrid (partita giocata sul campo neutro di Bucarest): "È un risultato fantastico e Giroud ha segnato un gol fantastico. Abbiamo meritato la vittoria, volevamo dominare nella metà campo avversaria, non abbiamo mai perso la concentrazione, non abbiamo commesso ingenuità e siamo stati sempre attenti in fase difensiva, alle loro ripartenze. È stata una prestazione molto ordinata, merito del duro lavoro di squadra, che è la base di ogni grande vittoria".

Giroud non è una sorpresa: "Se vedeste come si allena ogni giorno, non sareste sorpresi. Il suo fisico è molto forte e lavora al massimo in tutti gli allenamenti. Sembra un ventenne, è sempre molto positivo, che sia titolare o panchinaro".