Turchia, non basta il solito Borini al Karagurmuk: vince il Fenerbahçe di Ozil

Successo del Fenrebahçe in casa del Karagurmuk degli italiani: Ozil (oggi in campo 81') e compagni vincono 2-1 grazie alle reti di Thiam e Valencia. Inutile il gol di Fabio Borini, al suo quarto centro in nove partite. In classifica il Fenerbahçe ora è solitario al comando, in attesa degli impegni di domani del Galatasaray e del Besiktas lunedì.