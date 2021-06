Tutti pazzi per Alexander Isak: anche il Chelsea cerca un attaccante e punta il talento svedese

Tutti pazzi per Alexander Isak. Come riporta questa mattina il quotidiano svedese Express, il Chelsea sarebbe entrato ufficialmente in corsa per acquistare il promettente attaccante della Real Sociedad e della Svezia. Talento di appena 21 anni, cercato in passato anche dal Real Madrid, Isak è attualmente impegnato a Euro 2020 e piace da tempo pure all'Arsenal.