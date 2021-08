ufficiale Adli va al Bayer Leverkusen. Piaceva al Milan, ma non è Yacine

L'annuncio era atteso nelle scorse ore ed è arrivato poco fa: Amine Adli lascia il Tolosa e firma per cinque anni con il Bayer Leverkusen. L'attaccante esterno classe 2000 era stato un'idea del Milan a metà sessione, prima che i rossoneri mollassero la pista per concentrarsi su altri profili. Amine Adli non è da confondere con Yacine Adli, altro obiettivo dei rossoneri, ma in forza al Bordeaux, con cui il club milanese sta cercando un accordo.