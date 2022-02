ufficiale Arsenal, il giovane Akinola in prestito in Scozia. Giocherà con il Dundee United

Il Dundee United ha comunicato sul proprio sito ufficiale l'arrivo di Tim Akinola dall'Arsenal in prestito fino a fine stagione. Il classe 2001 è un centrocampista difensivo che può giocare anche da centrale difensivo che è stato aggregato in diverse occasioni da Mikel Arteta alla prima squadra pur senza esordire in Premier League.