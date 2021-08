ufficiale Augsburg, altra stagione in Zweite Bundesliga per Malone

Altra stagione a farsi le ossa in 2.Bundesliga, dopo aver già giocato la scorsa al Wehen Wiesbaden, per l'esterno Maurice Malone. Il classe 2000, tedesco con doppio passaporto americano, trascorrerà il prossimo campionato in forza all'Heidenheim, che l'ha prelevato in prestito dall'Augsburg.