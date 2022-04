ufficiale Barcellona, arriva il rinnovo di Araujo. Clausola da un miliardo di euro

Il Barcellona rende noto il rinnovo di Ronald Araujo fino al 2026. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. 23 anni, l'uruguayano è arrivato in Catalogna nel 2020 e in breve tempo ha scalato le gerarchie, diventando titolare inamovibile. In questa stagione per lui 39 presenze in tutte le competizioni e 4 reti segnate. Il club rende noto inoltre la clausola rescissoria di un miliardo di euro.