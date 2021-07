Iker Bravo, giovane talento della cantera del Barcellona, è un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen. Lo rende noto il club tedesco con un comunicato ufficiale. 16 anni, Bravo è un attaccante e verrà aggregato alla squadra giovanile delle "aspirine".

🆕👦⚫️❤️‼️

🇪🇸 Iker Bravo (16) has joined the Bayer 04 youth academy from FC Barcelona! pic.twitter.com/PRNs16Kxav

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) July 28, 2021