ufficiale Bayern Monaco, Dajaku in prestito con opzione all'Union Berlino

L'FC Union Berlin ha ingaggiato Leon Dajaku, 19 anni, in prestito dal Bayern Monaco con opzione di acquisto. Dajaku è passato dall'accademia del VfB Stoccarda alla squadra di riserva del Bayern ed è stato un giocatore chiave quando ha concluso la scorsa stagione in testa alla terza divisione tedesca. L'attaccante ha esordito nella prima squadra del Bayern Monaco la scorsa stagione e ha festeggiato di far parte della prima squadra dell'Hansi Flick. In 14 partite di questa stagione nella 3.Liga per gli U23 del Bayern, ha segnato tre gol.