ufficiale Bayern, Wanner scende in Zweite Bundesliga. Giocherà nell'Elversberg

Il Bayern Monaco ha appena chiuso una cessione, grazie alla quale un suo talento avrà modo di maturare e di mettere minuti nelle gambe in una serie minore. Si tratta di Paul Wanner che, come anticipato nelle scorse ore dalla nostra redazione, si è trasferito in prestito all'Elversberg (club che milita nella Zweite Bundesliga).

Ecco il comunicato ufficiale: L'FC Bayern e Paul Wanner hanno concordato che il 17enne centrocampista si unirà a Elversberg in prestito per una stagione per allenarsi in Bundesliga 2. Wanner è arrivato per la prima volta al campus dell'FC Bayern nel 2018. Wanner si è fatto strada al Campus dall'Under 14 del Bayern e ha fatto il suo debutto da senior nel gennaio 2022. Il nazionale giovanile tedesco ha collezionato otto presenze ciascuno con la prima squadra e le riserve del club, segnando una volta per quest'ultima".

Le parole di Jochen Sauer, direttore del settore giovanile: “Per la crescita di Paul ora è importante che giochi regolarmente in un campionato professionistico. Il promosso Elversberg gli ha offerto questa possibilità in seconda divisione. Gli auguriamo tutto il meglio”.