ufficiale Betis, Diego Lainez rinnova fino al 2025 e va in prestito allo Sporting Braga

vedi letture

Diego Lainez rinnova col Betis e saluta a titolo temporaneo. L'esterno messicano ha infatti firmato un nuovo accordo coi biancoverdi fino al 2025, per poi trasferirsi allo Sporting Braga in prestito per una stagione.

Questo l'annuncio ufficiale del Betis sul 22enne: