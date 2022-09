ufficiale Betis, l'esterno Rober Gonzalez in seconda serie. Va in prestito all'Alaves

Il Betis ha annunciato un'uscita dalla propria squadra. Si tratta dell'ala Rober Gonzalez (21 anni), ceduta in prestito per la prossima stagione all'Alaves, fresco di retrocessione in seconda serie.