ufficiale Betis Siviglia, Nabil Fekir ha rinnovato fino al 2026

Buone notizie per i tifosi del Betis Siviglia. Il club andaluso, infatti, ha annunciato di aver trovato un accordo per il prolungamento di Nabil Fekir. Il 28enne francese, il cui contratto sarebbe scaduto a giugno 2023, vestirà la maglia biancoverde fino al 2026. Arrivato nell'estate del 2019, il nazionale transalpino ha giocato 94 partite, segnando 18 gol e fornendo 17 assist. È il quarto rinnovo negli ultimi mesi per il Betis, che aveva già ufficializzato quelli di Sergio Canales, Borja Iglesias e dell'allenatore Manuel Pellegrini.