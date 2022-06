ufficiale Bochum, arriva Janko dal Valladolid. Prestito con diritto di riscatto

Il Bochum si rinforza in difesa, preparando la nuova Bundesliga. Ufficializzato nelle scorse ore l’arrivo dal Valladolid (neopromossa in Liga) del terzino svizzero Saidy Janko. Il classe ’95 si trasferisce in Germania con la formula del prestito con diritto di riscatto.