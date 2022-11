ufficiale Buonanotte arriva in Europa, è del Brighton. L'aveva visionato anche l'Inter

Adesso è ufficiale: Facundo Buonanotte, centrocampista offensivo argentino (con doppio passaporto italiano) di 17 anni approda in Europa. Non in Serie A: nonostante l'avesse visionato anche l'Inter, il futuro del classe 2004 sarà in Premier League. Il Rosario Central ne ha infatti comunicato la cessione a titolo definitivo agli inglesi per 11,5 milioni di euro più bonus e il 20% della futura rivendita in favore degli argentini.