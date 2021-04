ufficiale CA Fenix, ingaggiato il panamense Mejía

Trasferimento in vista per il portiere della nazionale panamense. Luis Mejía (30), svincolato dopo la fine dell'avventura con il Club Nacional, firma con il CA Fenix, altro club uruguaiano, fino al termine della stagione. Pur non essendo stato convocato per lo storico mondiale di Russia, Mejía vanta una lunga frequentazione della rappresentativa centro-americana, con 27 presenze complessive, ed una duplice esperienza in Europa con Tolosa e Mallorca.

Nei giorni scorsi un altro membro della selezione caraibica, l'attaccante Cecilio Waterman (29) ha cambiato squadra, passando in prestito dall'Universidad Concepción al CD Everton in Cile.

