UFFICIALE: Celtic Glasgow, certezza Bernabei per la corsia sinistra

Il Celtic rende noto l'acquisto di Alexandro Bernabei dal Lanus. Già nella notte il club argentino ha reso noto l'accordo per la cessione del 90% del cartellino del terzino. 22 anni, Bernabei ha firmato un contratto quinquennale con i campioni di Scozia.

✍️🆕 Comunicado 𝗢𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹: #BernaBhoy! #CelticFC is delighted to announce the signing of Argentinian full-back Alexandro Bernabei from Club Atlético Lanús on a five-year deal, subject to international clearance.

Welcome to the Champions of Scotland, Alexandro! 🇦🇷🍀

— Celtic Football Club (@CelticFC) June 30, 2022