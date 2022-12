ufficiale Chelsea, accordo preliminare con il Molde per il trasferimento di Fofana

vedi letture

Colpo in prospettiva per il Chelsea. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale infatti, i Blues hanno comunicato di aver raggiunto un accordo preliminare con il Molde FK per il trasferimento dell'attaccante classe 2002 David Datro Fofana.