UFFICIALE: Chelsea, ecco il post Tuchel. Graham Potter è il nuovo allenatore

Dopo l'esonero di Thomas Tuchel, il Chelsea annuncia il suo nuovo allenatore: Graham Potter. Il manager inglese arriva a Londra dopo una brillante parentesi al Brighton, da cui i Blues lo hanno "acquistato". Potter firma un contratto di cinque anni e già da oggi sarà operativo a Cobham, il centro sportivo dei Blues.

Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach! 🤝

