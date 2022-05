ufficiale Cile, Eduardo Berizzo è il nuovo commissario tecnico. Fu già il vice dal 2007 al 2010

"Una vecchia conoscenza per guidare una nuova era", Eduardo Berizzo è il nuovo ct del Cile. La Roja ha annunciato così il ritorno in panchina del tecnico argentino, già vice-ct dal 2007 al 2010 prima di intraprendere un lungo percorso fra club e Nazionali in Argentina, Cile, Spagna e Paraguay.

Questo l'annuncio ufficiale del Cile: