Jeffrey Patrick Hendrick lascia il Newcastle dopo due stagioni, seppur in prestito. Il centrocampista irlandese, classe 1992, ha firmato con il Reading di Paul Ince fino al 30 giugno 2023. Hendrick due estati fa sembrava nel mirino del Milan, ma poi il club rossonero si interessò ad altri profili.

SIGNED! 🖊️

We’re delighted to have secured the services of experienced midfield man @JeffHendrick92 for the 2022-23 campaign, who joins us on loan from Newcastle United.

Welcome to the club, Jeff! 😀

— Reading FC (@ReadingFC) July 12, 2022