Tyrick Mitchell rinnova con il Crystal Palace. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, i Glaziers hanno comunicato il rinnovo fino al 2025 per il difensore inglese classe '91.

Tyrick Mitchell has signed a new contract that will keep him at the club until 2025!#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) April 13, 2021