Romain Amalfitano va alla scoperta di uno nuovo Continente. Il centrocampista francese, 32 anni, dopo aver lasciato a gennaio l'Al-Faisaly Harmah (Arabia Saudita) si trasferisce in Australia. È ufficiale il suo ingaggio del'ex giocatore di Newcastle e Reims con i Western Sydney Wanderers.

— WS Wanderers FC (@wswanderersfc) June 4, 2022