David Ospina è un nuovo portiere dell'Al Nassr. Attraverso i suoi canali ufficiali, il club saudita ha reso noto l'ingaggio dell'estremo difensore colombiano in scadenza di contratto col Napoli. Per Ospina due anni di contratto.

