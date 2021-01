Sarà in Inghilterra il futuro di Dimitrios Giannoulis (25). Il terzino sinistro greco lascia il PAOK Salonicco ed approda al Norwich City in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione del club in Premier League. Giannoulis è uno dei tanti giocatori di ruolo sondati dal Napoli per la corsia mancina, ma sono i Canaries ad aver affondato il colpo.

📝 Norwich City are delighted to announce the loan signing of left-back Dimitris Giannoulis from PAOK!

The Greek international will link-up with the Canaries subject to the confirmation of a work permit.

