ufficiale Djemba-Djemba si ritira. Lo United lo acquistò nel 2003 insieme a CR7

Nell'estate del 2003 il Manchester United non acquistò solo Cristiano Ronaldo ma anche Eric Djemba-Djemba, promettente centrocampista (all'epoca 22enne) reduce da una grande stagione con la maglia del Nantes. Sir Alex Ferguson decise di acquistare il camerunese per 3,5 milioni di sterline, sperando di aver trovato l'erede di Roy Keane. Le cose. però, non sono andate come previsto: la sua avventura con la maglia dei Red Devils è durata appena due anni, poi arrivarono Aston Villa, Burnley e St. Mirren. Oggi, a 40 anni, Djemba-Djemba ha deciso di ritirarsi: "Posso dirvi oggi che mi ritiro ufficialmente dal calcio", ha confidato a BritishGambler.co.uk. "Ho una scuola calcio in Camerun e mi concentrerò sul tentativo di educare i giovani giocatori e permettere loro di costruirsi una carriera. Oggi smetto di giocare a calcio".