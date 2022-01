ufficiale Eric Ramirez lascia la Dinamo Kiev e si trasferisce in prestito al Gijon

Rinforzo in attacco per lo Sporting Gijon. Gli spagnoli si sono assicurati le prestazioni del venezuelano Eric Ramírez, prelevato in prestito con diritto di riscatto dalla Dinamo Kiev. L'opzione d'acquisto - si legge nella nota - diverrebbe obbligatoria in caso di promozione in Liga del club iberico.